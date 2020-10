Schianto in A1 a Baganzola tir si ribalta a cavallo dello spartitraffico. Code in entrambe le direzioni- Foto

Pauroso schianto in A1 a Baganzola. Uno scontro tra due auto e un tir è avvenuto intorno alle 15.40 al km 108. Nell'impatto il mezzo pesante ha sbandato e si è ribaltato sullo spartitraffico centrale. Due le persone ferite e trasportate al Maggiorfe di Parma in condizioni di media gravità. Si è formata una coda di 6 km verso Milano e di 10 km verso Bologna. Il tir infatti occupa tre corsie in direzione Milano ed una in direzione Bologna.

Per i veicoli diretti verso Milano si consiglia di prendere la A22 del Brennero e poi a Verona di prendere la A4 verso Milano.

Per i veicoli diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la via Emilia e rientrare sulla A1 a Parma.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

