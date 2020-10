Clienti non distanziati e poche mascherine: locale del centro chiuso per 5 giorni e multa

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, insieme ai militari del Comando Provinciale, stanno continuano nei controlli straordinari negli esercizi di bar e ristorazione a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. E in esercizio commerciale del centro storico hanno riscontrato diverse inosservanze alle disposizioni in materia di contenimento del contagio del virus. In particolare, il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti e l’utilizzo da parte degli stessi delle mascherine. Al legale rappresentante, una 25enne italiana, è stata elevata la sanzione di 400 euro, e disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni ed effettuata la segnalazione alla Prefettura.

