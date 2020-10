Dalle mostre, ai nuovi libri, dalla musica alle rubriche

Dopo 47 anni, Donatella Turchi appenderà oggi al chiodo forbici e phon e si dedicherà ai suoi cari. Parrucchiera molto amata e conosciuta nel quartiere San Leonardo, dove ha lavorato per 37 anni, dal 2011 ha aperto un’attività in proprio in via Liani, zona via Langhirano. E anche nel nuovo negozio si è fatta apprezzare fin da subito per umanità e professionalità.

«Questo lavoro è sempre stato una grande passione - racconta -. Ho iniziato da ragazzina, portavo le riviste alle clienti dopo la scuola, prima di passare sotto libretto». Classe 1959, Donatella ha imparato il mestiere nel negozio della sorella, in via Cocconi, prima di lanciarsi nella nuova attività: «Una sfida che ho accettato grazie al supporto di mio marito, Roberto Elli, che ha sempre creduto in me».

«Ho voluto creare un ambiente in cui le clienti potessero sentirsi come a casa. Ho preferito la qualità alla quantità, mi sono presa il tempo per ascoltarle. Volevo fare la differenza e penso di esserci riuscita». Ne sono prova le numerose dimostrazioni d’affetto che Donatella ha ricevuto in questi giorni, dopo aver annunciato l’intenzione di lasciare l’attività. «Il complimento più bello ricevuto è arrivato da tutte quelle clienti, che per me sono come mamme, sorelle e amiche che mi hanno detto “Ci fai stare bene”. Era quello che volevo». Oggi sarà il suo ultimo giorno di lavoro.

«Sono fortunata – aggiunge – in quasi 40 anni sono sempre venuta in negozio felice e con il sorriso. Merito del mio impegno ma soprattutto delle mie clienti. Loro sono ciò che mi mancherà di più. Ma ora sono pronta per salutarle, ringraziandole».