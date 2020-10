Un'allerta meteo gialla è stata diffusa da Arpae Emilia Romagna per la giornata di domani. Al mattino sono previsti fenomeni temporaleschi in prevalenza sui rilievi e pianura occidentale. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad estendersi verso est, ma coinvolgendo in maniera più marginale la Romagna. Ventilazione da Nord, Nord-Est con particolari rinforzi e raffiche sulla zona D e aree di crinale centro-occidentale.

