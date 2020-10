Domani, lunedì, la scuola elementare Martiri di Cefalonia sarà chiusa. Questo dopo aver riscontrato diversi casi di coronavirus in due classi quarte. I casi sono tutti asintomatici, martedì tampone per tutta la scuola anche perchè i bambini hanno diverse attività extrascolasrtiche in comune. Martedì tampone per 300 (scolari e insegnanti) persone. La scuola resta chiusa fino all'esito dei tamponi.

