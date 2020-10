Arrestato un marocchino per tentato furto di una bici davanti alla stazione

Nella scorsa nottata, intorno alle ore 03.00, le volanti hanno sorpreso un extracomunitario di origine marocchina intento ad armeggiare in modo sospetto vicino ad una bicicletta parcheggiata in Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa. Gli agenti, dopo aver rintracciato l’uomo lo hanno bloccandoto in via Ireneo Affò.

La bicicletta, danneggiata dall’azione del nordafricano, è stata sequestratoa. Il marocchino è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio di convalida .

Parma, lunedì 12 ottobre

Il portavoce del Questore

Questura di Parma