Positivi due alunni del San Benedetto e uno di Montechiarugolo: tamponi per compagni e insegnanti

Nel fine settimana appena trascorso, i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

L’attività dei sanitari ha portato alla chiusura preventiva della scuola elementare Martiri di Cefalonia, a partire da oggi, lunedì 12 ottobre, fino all’esito dei tamponi. I test sono programmati per domani, martedì 13 e verranno eseguiti con modalità drive through. Alunni e insegnanti si devono presentare negli orari comunicati al parcheggio scambiatore sud in strada Martinella, vicino alla rotonda del Campus universitario, a Parma. Per due classi della scuola, continua la quarantena già disposta nei giorni scorsi.

Al liceo San Vitale di Parma è stata disposta la quarantena per due classi, dopo la conferma di ulteriori casi positivi tra gli studenti.

Sono risultati positivi tre studenti che frequentano rispettivamente la scuola media dell’Istituto comprensivo di Montechiarugolo, la scuola media e il liceo dell’Istituto San Benedetto di Parma. Non è scattata la quarantena preventiva, ma per i compagni di classe e gli insegnanti sono in programma i tamponi nei prossimi giorni.

Tutti regolarmente a scuola anche i ragazzi di una classe dell’ITIS di Parma, grazie all’esito negativo dei tamponi fatti su alunni e insegnanti dello studente risultato positivo nel fine settimana.