Un arresto, 5 denunce e un market etnico chiuso per 4 giorni

I Carabinieri della Compagnia di Parma hanno arrestato un 46enne per violenza a pubblico ufficiale. Davanti al teatro Regio, mentre transitava la pattuglia, l'uomo scagliava una bottiglia, in preda ai fumi dell’alcool, verso l’autovettura aggredendo gli occupanti che a fatica riuscivano a bloccarlo. L’arrestato è trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

In un supermercato due donne di 28 e 47 anni ed un uomo di 32, hanno tentato di rubare merce per un valore di 600 euro. Sono stati denunciati per furto e la merce restituita.

Con decreto prefettizio è stato chiuso per 4 giorni un market etnico, per non aver ottemperato a quanto previsto dal DCPM di marzo 2020 per l’esigenza COVID 19.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno denunciato un 56enne per evasione. Lo stesso è stato trovato all’esterno dell’abitazione dove è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.