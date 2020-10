Furti nei supermercati: tre denunciati. E il pusher fugge abbandonando le bustine di droga

Tre denunce per furto e il ritrovamento di due bustine con all'interno sostanza stupefacente, gettate da uno spacciatore in fuga. Questi i risultati degli ultimi controlli del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Parma. Una 27enne e un 30enne sono stati denunciati per furto di generi alimentari al centro commerciale Eurosia. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato anche denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso o ad offendere.

Una 32enne è stata invece denunciata per furto al il centro commerciale Panorama.

Le pattugliie hanno poi rinvenuto e sequestrato due bustine contenti 30 grammi di marjuana, con molta probabilità abbandonate da qualcuno che, notati i controlli , ha preferito disfarsi dello stupefacente prima di finire nella rete, sperando di recuperare lo stupefacente in un secondo momento.