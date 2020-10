Vede esposto al Mercanteinfiera il suo Rolex rubato: denunciato il venditore

Era tra i visitatori del Mercanteinfiera e deve aver strabuzzato gli occhi quando è arrivato davanti a uno degli stand e , nella teca in bella mostra, ha riconosciuto il Rolex modello Oyster Perpetual date Submariner che gli era stato rubato con strappo per strada a Roma alcuni mesi fa. Subito ha fatto partire la chiamata al 113 e sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura, già impegnati con servizi mirati alla manifestazione.

Gli agenti, acquisita la denuncia regolarmente sporta e confrontando il numero di matricola del prezioso cronografo, hanno appurato che coincideva esattamente con quello oggetto di furto, provvedendo a restituirlo al legittimo proprietario.

A seguito degli accertamenti, per il venditore è scattata la denuncia per il reato di ricettazione. Secondo le sue dichiarazioni, aveva acquistato l'orologio ed un conografo della stessa marca da un terzo soggetto , pur in assenza delle necessarie certificazioni di autenticità e di provenienza.

E a questo punto l'attività della polizia continua: sono in corso tutti gli accertamenti investigativi per risalire all’identificazione dei responsabili del furto. L’altro orologio Rolex acquisito e posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti è attualmente conservato presso gli Uffici della Questura in attesa di rivendicazione da parte del proprietario