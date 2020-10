Prosegue domani come tutti i giovedì il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma.

E' la volta di Palazzo Zunti Merli in via dell'Università, appartenuto per secoli a funzionari, prelati e uomini di legge e che oggi ospita il Dipartimento di Giurisprudenza.

Alla dimora dedichiamo una intera pagina scritta dal professor Alberto Cadoppi. Il curatore dell'intera opera in 36 puntate è il professor Carlo Mambriani.