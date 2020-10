Parma sorride con il Superenalotto: con un "5" vinti oltre 83mila euro

Il SuperEnalotto fa sorridere un fortunato giocatore di Parma che ha realizzato un"5" da 83.423,85 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Del Parco in via Venezia 75. L’inseguimento al "6" proseguirà domani, quando il Jackpot metterà in palio 51,7 milioni.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.