La segnalazione arriva da un lettore, Paolo. E prosegue nella saga del parcheggio non solo selvaggio ma pure odioso per il livello di inciviltà che raggiunge: in un posto riservato ai mezzi per persone con disabilità. Ossia coloro che non hanno a disposizione un'intera città su due ruote per muoversi agevolmente e liberamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA monopattino