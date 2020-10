Positivo un solo bimbo: domani riapre la Martiri di Cefalonia. Liceo Sanvitale, nido Girasoli, elementare di Felino: 3 classi in quarantena

E’ risultato positivo al coronavirus solo un bimbo, su circa 250 tamponi eseguiti ieri (13 ottobre) ad alunni e insegnanti della scuola elementare Martiri di Cefalonia. Grazie agli esiti dei tamponi, domani (mercoledì 15 ottobre) l’attività didattica riprende regolarmente, ad eccezione delle due classi che continuano la quarantena già disposta nei giorni scorsi.

Lo comunica l'Ausl. I professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda avevano disposto la chiusura preventiva di due giorni della scuola, a partire da lunedì 12 ottobre, proprio per consentire l’attività di screening.

Inoltre, il Dipartimento dell’Azienda sanitaria ha disposto la quarantena per 3 classi, dove si sono accertati più casi di positività, di altrettante scuole: una classe del liceo Sanvitale, una dell’asilo nido Girasoli, una della scuola elementare Montalcini di Felino.

Sono anche stati riscontrati singoli casi positivi in altre 4 scuole: a Parma, alla scuola media Puccini, alla scuola media Micheli (due classi coinvolte per la positività di un insegnante) e al liceo Sanvitale; in provincia, alla scuola media Verdi di Busseto. Per queste classi l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.