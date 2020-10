Tenta di violentare una commessa e aggredisce una collega. Arrestato dopo una colluttazione

Ieri, in tarda mattinata, un 24enne della Guinea Bissau con la scusa di acquistare un paio di pantaloni strattona la commessa per portarla all’interno del camerino. La donna, buttata in terra e palpata dall’uomo, riesce a sottrarsi dalla morsa del giovane che però riesce ad afferrarla per le caviglie e a trascinarla nello spogliatoio. Attirata dalle urla, in suo soccorso, arriva una collega, che viene aggredita e trascinata nel camerino. Alla fine un terzo collega e la guardia giurata, dopo una breve colluttazione, riescono a bloccare il 24 enne. L’uomo è stato consegnato ai carabinieri, giunti nel negozio, che arrestano il 24enne per violenza sessuale e lesioni. Le due giovani visitate al pronto soccorso sono state giudicate guaribili con una prognosi di 7 e 4 giorni per traumi contusivi vari. L’arrestato è stato accompagnato al carcere di Via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

