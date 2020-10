35 nuovi casi a Parma. 5 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 39.148 casi di positività, 453 in più rispetto a ieri, su 12.631 tamponi eseguiti.

Dei nuovi positivi, sono 211 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 155 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 183 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.

Sui 211 asintomatici, 135 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con screening sierologici, 6 con i test pre-ricovero. Per 32 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Modena (63), Reggio Emilia (57), Rimini (54), Piacenza (48), a Forlì (36), Parma (35), Ferrara (34), a Cesena (30), Ravenna (18).

A Bologna sono 69 i nuovi casi. Tra questi, 30 sono considerati sporadici, di cui 1 caso risulta importato dall'estero (Marocco) e 2 da altre regioni italiane. I restanti 39 sono riconducibili a focolai isolati (prevalentemente familiari, amicali o per frequenza di luoghi pubblici, scuole, luoghi di lavoro e feste private).

In provincia di Modena sono 63i nuovi positivi, di cui 33 asintomatici. Nel dettaglio: 1 riferito a rientro dall'estero (Egitto), 36 (di cui 13 in Cra) sono contatti di casi noti, legati a diversi focolai; 2 sono risultati positivi dallo screening effettuato in ambito scolastico; infine, 24 sono casi sporadici per i quali è in corso la ricerca epidemiologica.

In provincia di Reggio Emilia, su 57 nuovi casi positivi - di cui 14 asintomatici - 29 sono riconducibili a focolai familiari, 1 in ambito scolastico e 19 sono considerati sporadici; 3 casi sono importati dall'estero (Thailandia, Marocco, Belgio) e 1 da altra regione. 4 casi sono riconducibili ai controlli in una struttura per anziani.

54 i nuovi casi in provincia di Rimini, di cui 29 asintomatici. Nel dettaglio: 17 sono pazienti sporadici individuati per sintomatologia; 32 sono contatti con casi certi, la maggior parte dei quali famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 1 individuato con il test pre-ricovero, a cui si aggiungono 2 casi riferiti a persone rientrate dall’estero (Bielorussia e Moldavia). Altri 2 casi sono stati rilevati attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione.

In provincia di Piacenza sono 48 i nuovi positivi, di cui 8 asintomatici: 16 individuati con l’attività di contact tracing; 5 perché avevano sviluppato sintomi; 7 a seguito di segnalazione da parte del medico di famiglia; 8 individuati in ambito scolastico; 6 per i controlli in accesso al Pronto soccorso, 2 per screening effettuati su operatori sanitari, 1 relativo a un dipendente di una Cra, 3 individuati con test pre ricovero e 2 per accesso spontaneo a laboratorio privato. Infine, due persone erano rientrate dall’estero (Bulgaria e Turchia) e 1 per test al termine del periodo di quarantena.

Dei 35 nuovi casi a Parma e provincia 8 sono stati rilevati nell’ambito dell’attività di contact tracing, 8 a seguito dell’insorgenza di sintomi; 8 a seguito di screening su determinate categorie (fra cui scuole e strutture sanitarie). 2 persone sono risultate positive al rientro dall'estero (Ucraina e Moldavia). Infine, 5 sono risultate positive con test eseguito in pre-ricovero, di cui uno su genitore accompagnatore, e 4 in ricovero.

A Forlì si registrano 36 casi, di cui 25 sintomatici. 6 sono risultati positivi per contatto con un familiare positivo, 2 a seguito di rientro dall'estero (Burkina Faso e Romania). Altri 5 casi, in ambito lavorativo, per contatto con persone positive; 4 a seguito di tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomi; 13 per contatti stretti in occasioni conviviali e sportive; 2 dopo il tampone in ricovero e 1 dopo le dimissioni da una struttura assistenziale. Infine, 2 casi sono stati rintracciati a seguito di contatti con un coinquilino positivo e 1 per accesso spontaneo a laboratorio privato.

In provincia di Ferrara ci sono 34 positivi, di cui 22 asintomatici: 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi noti (riconducibili a un focolaio scolastico e uno amicale); 4 sono pazienti ricoverati per sintomi Covid e 1, asintomatico, per controlli sempre in strutture sanitarie; 1, sintomatico, individuato dal medico di famiglia; 1 per accesso spontaneo a laboratorio privato; 4 casi, tutti asintomatici, individuati a seguito dei controlli in un centro di accoglienza per cittadini stranieri. Infine, 9 casi sono stati accertati per screening in una Cra (3 operatori e 6 ospiti, di cui uno solo sintomatico).

Sono 30 i nuovi casi accertati a Cesena, 10 dei quali asintomatici. 16 sono stati individuati con il contact tracing su casi già accertati, prevalentemente in ambito familiare e amicale, e 14 dopo aver sviluppato sintomi.

A Ravenna e provincia sono 18 i nuovi casi registrati, di cui 14 asintomatici. 1 è un paziente sporadico che aveva manifestato sintomi; 11 casi sono stati individuati per contact tracing, di cui 9 in ambito famigliare; 2 per accesso spontaneo a laboratorio privato, di cui 1 aveva partecipato ad un evento fuori regione; 2 per test pre-ricovero per altra patologia e 2 per screening professionale;

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati ieri sono stati 12.631, per un totale di 1.339.233. A questi si aggiungono anche 2.186 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 7.521 (373 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registra 1 nuovo decesso: si tratta di un uomo di 90 anni, in provincia di Modena.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.080 (+350 rispetto a ieri), oltre il 95% dei casi attivi.

Sono 49 i pazienti in terapia intensiva (+14 rispetto a ieri) e 392 (+9, sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 49 persone ricoverate in terapia intensiva, sono così distribuite: 5 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 5 a Parma (+1 rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (+2 rispetto a ieri che erano 0), 7 a Modena (+2), 16 a Bologna (+5); 1 a Imola (+1 rispetto a ieri che erano 0), 1 a Ferrara (+1 rispetto a ieri che erano 0); 3 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (numero stabile rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 4 a Rimini (invariato rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.124 (+79 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 27.117 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.485 a Piacenza (+48, di cui 16 sintomatici), 4.660 a Parma (+35, di cui 22 sintomatici), 6.235 a Reggio Emilia (+57, di 43 cui sintomatici), 5.474 a Modena (+63, di cui 30 sintomatici), 7.031 a Bologna (+69, di cui 36 sintomatici); 635 casi a Imola (+9, di cui 8 sintomatici), 1.690 a Ferrara (+34, di cui 12 sintomatici); 1.962 a Ravenna (+18, di cui 4 sintomatici), 1.676 a Forlì (+36, di cui 25 sintomatici), 1.301 a Cesena (+30, di cui 22 sintomatici) e 2.999 a Rimini (+54, di cui 24 sintomatici).