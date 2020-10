Assiste a un furto di una bicicletta, insegue il ladro e lo fa arrestare

La polizia ha arrestato un uomo che aveva rubato una bicicletta, ma la dinamica dell'operazione è molto particolare. La polizia era stata infatti allertata da un cittadino il quale affermava di essere in quel momento testimone di un furto di bicicletta in atto su piazzale Bernieri. L’uomo infatti dalla propria finestra poteva notare un uomo che utilizzava un paletto dissuasore di via dell’Università per forzare il catenaccio in acciaio di una bicicletta.

Il testimone, sempre tenuto in contatto telefonico dagli operatori della polizia di Stato, decideva di seguire senza mai perderlo di vista il ladro, fino a che, pochi istanti dopo, all’altezza di piazza Garibaldi veniva raggiunto dalle volanti i cui a genti immobilizzavano l’uomo, ancora a bordo della bici rubata poco prima. Le dichiarazioni del testimone, unitamente alla querela sporta dalla vittima del reato hanno consentito di arrestare l'uomo.