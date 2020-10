Grave disagio questa mattina per alcune famiglie. Ecco la testimonianza di un nostro lettore: "Volevo fare una segnalazione riguardanti al servizio Happybus della TEP. Oggi sicuramente a causa pioggia i bus non sono neanche arrivati, i genitori si sono dovuto arrangiare per portare i ragazzi a scuola. Linea 33 orario 8:05 , abbiamo aspettato fino alle 8:45 senza nessun arrivo. I bambini iniziano scuola alle 8:30".

