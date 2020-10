Volumi sui Cammini storici: in edicola «La via di Linari»

Il quarto e ultimo volume della collana “Cammini storici dell’Appennino parmense”, edita dalla Sezione di Parma del Club Alpino Italiano, è dedicato alla “Via di Linari” ed è disponibile in edicola con Gazzetta di Parma a 10 euro più il prezzo del quotidiano.

Il volume, realizzato come i precedenti da Andrea Greci, presenta in assoluta anteprima questo percorso che sarà segnato definitivamente tra il 2020 e il 2021, non solo con la descrizione dell’itinerario, schizzi cartografici e fotografie ma anche con numerosi approfondimenti culturali e ospitando inoltre due preziosi contributi storici di Filippo Fontana e Gianluca Bottazzi.

La Via di Linari prende il nome dall’antica omonima abbazia (oggi in rovina) situata sul versante toscano del Passo del Lagastrello, l’antico Malus Passus utilizzato già dagli antichi Liguri e dai Romani e che fu per tutto il Medioevo un importante punto di valico lungo la dorsale appenninica. La Via di Linari ha il suo spettacolare inizio tra le vigne ai piedi del castello di Torrechiara, permette di ammirare e conoscere importanti emergenze storiche come Badia Cavana, la pieve di Costa di Tizzano, l’area archeologica del castello di Tizzano, la chiesa di Santa Giuliana di Moragnano (con le sue centinaia di iscrizioni) ma permette anche di attraversare i paesaggi umani della Val Parmossa e della Val d’Enza, gli immensi boschi del Monte Fageto e lo spettacolare crinale del Monte Palerà che precede l’arrivo a Rigoso da dove la via scollina in Lunigiana.

Anche in questo volume, come accaduto per la Via Longobarda, il libro propone una naturale (ma non ancora ufficiale) conclusione del percorso in Lunigiana. Infine, sarà anche proposta una doppia variante da Bannone (per Bazzano o per Neviano) che finisce per ricongiungersi alla Pieve di Sasso e quindi innestarsi sul percorso ufficiale a Moragnano.



Il 25 la presentazione e un'escursione

Per presentare il volume dedicato alla Via di Linari e per scoprire in anteprima un piccolo tratto del Cammino, Gazzetta di Parma, in collaborazione con il Cai Parma, organizza per domenica 25 un evento e un’escursione riservata agli abbonati (carta e digitale). Per partecipare è indispensabile inviare un’email a marketing@gazzettadiparma.it indicando il nome e il cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore.

Il ritrovo è alle 9.30 alla Pieve di Costa di Tizzano per la presentazione del libro. Da qui si proseguirà a piedi fino a Tizzano per la visita del castello. Poi il rientro (tot. 7 km su percorso agevole; necessaria l'attrezzatura da trekking). In caso di cattivo tempo l'escursione non verrà effettuata.



