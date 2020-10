Ha aperto due giorni fa in via Verdi il primo supermarket con dimensioni da centro città di Esselunga. Questo format si chiama «laEsse» ed è il primo realizzato dalla catena della grande distribuzione fuori da Milano. L'obiettivo è proporre un modo di fare la spesa come avviene nel piccolo negozio del centro. A breve, fa sapere Esselunga, il punto vendita verrà arricchito da un banco di gastronomia.

