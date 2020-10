"Un diverbio per un parcheggio: e ho reagito male. Vorrei scusarmi con quel ragazzo"

Ha affidato il "messaggio in bottiglia" e le scuse ai social, con la speranza di riuscire a rintracciare quel ragazzo a cui ora - dopo aver reagito male dopo un diverbio per motivi banali - vorrebbe riuscire ad offrire un gelato.

Ci mette nome e faccia Luca Ferraglia, co-titolare della gelateria Delice di via S. Leonardo ma anche artista conosciuto con il nome di Lufer. Racconta di aver avuto ieri pomeriggio "un diverbio con un ragazzo per un motivo banalissimo, un parcheggio, e per colpa mia, mi son fatto prendere da un momento di intolleranza, cosa che davvero mi capita raramente, e sono stato molto scortese. Ora, io non conosco il malcapitato ma per quel che vale se ti capiterà di leggere, volevo chiederti scusa e ben inteso offrirti il prossimo gelato". Un gesto che è stato apprezzato dagli utenti social e per cui ci auguriamo il lieto fine del gelato riparatore.