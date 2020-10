Cene in casa, giri in bici, footing e matrimoni: le risposte ai vostri quesiti

1. Si può fare un giro in bici con la mascherina?

Certo, si può pedalare indossando la mascherina, anzi più si usano dispositivi di sicurezza, meglio è. Tuttavia va precisato che in bici l'uso della mascherina non è obbligatorio. Qual è la ratio del provvedimento? L'articolo 1 del Dpcm del 13 ottobre dice che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto», a meno che non siano garantite le condizioni di isolamento. Quindi quando si esce di casa la mascherina deve essere sempre a portata di mano. Ma andare in bici è equiparato all'attività sportiva, per cui non è previsto l'obbligo di mascherina. Inoltre si presume che quando si va (da soli) in bicicletta, il distanziamento sociale sia osservato necessariamente.

2. Ho capito che si può praticare footing senza indossare la mascherina. Ma la si deve avere a portata di mano in caso di un controllo?

Sì, esatto. Chiariamo: l'articolo 1 del Dpcm vieta le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, poi precisa: «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei». Quindi i quattro familiari congiunti non vanno considerati nel computo: il numero sei si riferisce a non conviventi. Ricordiamo che per il numero di invitati non si tratta di obbligo, ma di «forte raccomandazione», comunque importante perché improntata al buon senso in questo momento di impennata dei contagi, moltissimi dei quali in ambiente domestico. Al di là dei numeri, si consiglia di usare le mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.



3. Se si è quattro in famiglia, quante persone non congiunte si possono invitare in casa? Sei?

Sì, esatto. Chiariamo: l'articolo 1 del Dpcm vieta le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, poi precisa: «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei». Quindi i quattro familiari congiunti non vanno considerati nel computo: il numero sei si riferisce a non conviventi. Ricordiamo che per il numero di invitati non si tratta di obbligo, ma di «forte raccomandazione», comunque importante perché improntata al buon senso in questo momento di impennata dei contagi, moltissimi dei quali in ambiente domestico. Al di là dei numeri, si consiglia di usare le mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.



4. Nei ristoranti è possibile fare pranzi o cene con nove-dieci persone?

Andare a cena o a pranzo al ristorante in nove-dieci è possibile, ovviamente se nel locale vengono osservate rigorosamente tutte le misure di sicurezza previste per i non conviventi. Quali sono queste misure? In sostanza, la distanza interpersonale di almeno un metro, sia tra le persone sedute al tavolo sia al bancone; l'obbligo per i clienti di indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo. Inoltre il locale deve rendere disponibili prodotti igienizzanti all'entrata e vicino alle toilette; deve privilegiare l'accesso con prenotazione; il personale di servizio deve sempre avere la mascherina. Ricordiamo inoltre che è consentita l'attività di ristorazione fino alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 senza consumo al tavolo, cioè dopo quell'ora non è possibile sostare davanti ai locali (l'obiettivo è evitare gli assembramenti della movida).

5. Sono invitata ad un compleanno in un ristorante dove saremo più di 30. Ma non è vietato?

Se il compleanno si limita a una cena, valgono le stesse regole delle cene tra amici al ristorante (si veda quesito qui a fianco), ossia distanziamento sociale. Ricordiamo che sono vietati i buffet. L'ormai famoso articolo 1, punto 6 del Dpcm del 13 ottobre, lettera n, stabilisce: «Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto». C'è una «forte raccomandazione», come detto, ad evitare le feste anche a casa e a ricevere più di sei persone. L'articolo poi aggiunge: «Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti». Per cerimonie si intendono, ad esempio, battesimi, matrimoni, comunioni e cresime: in questi casi è stato introdotto il limite di 30 invitati per l'eventuale ricevimento successivo.

6. In auto con il mio fidanzato non convivente, devo indossare mascherina ed il passeggero deve stare nel sedile posteriore?

Le auto sono considerate luoghi chiusi e quindi si prevede l'uso delle mascherine. Ma, come spiega sicurauto.it, l'obbligo di indossare la mascherina ha ad esempio una deroga nel caso di persone che intrattengono rapporti personali stabili (come i fidanzati): in questo caso si può viaggiare sulla stessa auto senza particolari limitazioni. Nel caso di un controllo da parte delle forze dell'ordine, si può produrre un'autocertificazione. Altre deroghe ammesse: conviventi e congiunti. Il passeggero invece deve stare distanziato e con la mascherina.



7. Lavoratori in situazione di fragilità: è ammesso lo smart-working e con quali modalità?

Sì, non solo per i lavoratori fragili. Il provvedimento incentiva sempre lo smart working per ridurre contatti e spostamenti sui mezzi pubblici. Il lavoro agile potrebbe essere applicato per tutto lo stato di emergenza, cioè fino al 31 gennaio. Il Dpcm raccomanda che le attività professionali «siano attuate mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza». Visto il numero crescente di contagi, il Governo ha annunciato nuove misure di rafforzamento dello smart working, che potrebbe salire fino al 70-75%. Un decreto è atteso nelle prossime ore.



8. Sono positivo al Covid, ma ho solo sintomi lievi. A quali regole devo attenermi?

Le nuove regole hanno abbreviato il periodo di quarantena da 15 a 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni di isolamento, bisogna sottoporsi a un tampone molecolare unico che dovrà dare esito negativo. Solo in questo caso si potrà uscire dall'isolamento. Lo stesso discorso vale per gli asintomatici positivi: dieci giorni di isolamento e alla fine a un tampone molecolare unico con esito negativo. Qualora l'asintomatico positivo non si negativizzi, l'isolamento sarebbe almeno di 21 giorni, con test molecolare al 10º e al 17º giorno. Il Comitato tecnico scientifico ha reso noto che l'isolamento si interrompe comunque al 21º giorno.



9. È vero che sono saltate le gite scolastiche? E le riunioni degli organi collegiali come avvengono?

Il nuovo Dpcm vieta tutte le gite scolastiche e precisa che «sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado». Per quanto riguarda la scuola, si può aggiungere che resta la libertà di scegliere, per i docenti, se partecipare alle riunioni degli organi collegiali in presenza o a distanza «in base alla possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato». Dopo la riunione in opresenza dovrà essere sanificato l'ambiente.



10. Vorrei continuare a frequentare il mio corso di ginnastica: ma le palestre restano aperte?

Sì, via libera alla ginnastica in palestra nel rispetto delle norme. Il Dpcm è chiaro: «L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme distanziamento sociale e senza nessun assembramento». Anche l'attività sportiva o motoria all'aperto, ad esempio nei parchi, è consentita «purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale» che è di 2 metri per l'attività sportiva e 1 metro per la motoria.

___________________

Dubbi su come comportarsi? Scrivici a rispostecoronavirus.gazzettadiparma.it