Usa2020, a chi conviene la vittoria di Trump o Biden

Nell'inserto economia in edicola domani come ogni lunedì con la Gazzetta, il focus è sui programmi economici dei due candidati alla Casa Bianca, cioè l'attuale presidente, Donald Trump, e lo sfidante, Joe Biden. Mentre il primo propone meno tasse con tagli alle spese, il secondo propone robusti investimenti e maggiori tasse ai redditi alti.

Ci occupiamo anche di tutela dell'agroalimentare italiano in Cina. L'azienda della settimana è La Giovane di Parma che si occupa di logistica. Per la rubrica La parola all'esperto i temi riguardano la casa e la previdenza. Potete inviare i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.