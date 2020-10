Borgotaro, multa da 400 euro per 6 ragazzi che non indossavano le mascherine

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri.

A Parma, un 21enne bergamasco, è stato denunciato per tentato furto presso un albergo del centro. Lo stesso, insieme ad un complice, è stato notato uscire, dalla pattuglia che transitava, con fare sospetto dal garage della struttura. Il complice alla vista dei militari è fuggito. I militari, poiché il giovane non è riuscito a spiegare il motivo della sua presenza e del suo comportamento, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. I due, poco prima si sono introdotti in albergo, dal garage e dopo aver girato per la struttura senza riuscire ad impossessarsi di qualcosa, hanno preferito allontanarsi. Sempre i Carabinieri di Parma hanno segnalato alla Prefettura di Parma, 4 persone trovate in possesso complessivamente di 6 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo.

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno denunciato, un 26enne, per guida in stato di ebbrezza perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico due volte superiore al consentito.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, in un momento in cui la curva dei contagi sta crescendo, hanno intensificato i servizi relativi al distanziamento e all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Hanno controllato diversi luoghi di assembramento giovanili, bar, pizzerie, ristoranti ed agriturismo. In tutti i luoghi hanno accertato il rispetto della normativa da parte degli esercenti e dei consumatori.

In un solo caso, sono dovuti intervenire nei confronti di 6 ragazzi che, benché richiamati al rispetto della normativa, hanno proseguito a non mantenere la distanza di sicurezza ed indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. A tutti è stata applicata la sanzione amministrativa di 400 euro.