Restyling della Cittadella, Alinovi in Consiglio spiega i lavori da "2 milioni e 300 mila euro"

"Il costo complessivo dei lavori di sistemazione della Cittadella è di 2 milioni e 300mila euro, finanziati per intero dal Comune", lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Giuseppe Massari. I lavori già fatti sono l’illuminazione dell’anello superiore e il restauro dell’ingresso monumentale da via Rimembranze. Gli altri lavori previsti, per un totale di 1mln e 300mila euro, sono la nuova area per campi da basket e giostrine che sorgerà a lato dell’ingresso di via Pizzi con lavori al via entro l’inverno e conclusione a fine estate 2021, l’illuminazione nuova della parte bassa che partirà in inverno e si concluderà a inizio estate 2021. In autunno 2021 partiranno i lavori per il ripristino a verde dell’attuale area giochi a fianco dell’ingresso con la sostituzione dell’asfalto con un lastricato in pietra, mentre al posto degli attuali campi da basket, che resteranno agibili fino alla conclusione dei nuovi, verranno posizionati i giochi bimbi. In programma c’è anche la sostituzione della staccionata in legno a fianco dell’anello superiore e la sostituzione degli attrezzi per l’attività sportiva a cura di un’impresa privata. Alinovi ha sottolineato che la spesa “non è quella di 10 milioni di cui qualcuno ha parlato”.

In consiglio comunale un'interrogazione della Bonetti (Pd) sul parcheggio selvaggio sotto i bastioni della Cittadella in occasione della mostra mercato "Nel segno del Giglio". L'interrogazione era per Casa, che non era nell'aula "virtuale" (il Consiglio comunale si è svolto in videoconferenza) e ha risposto Guerra informando che non esisteva nessuna autorizzazione e che stanno cercando di capire cosa sia successo. La Bonetti ha replicato che “E' piuttosto strano che, considerato che le foto del parcheggio abusivo hanno circolato fin dal primo giorno sui media locali, nessuno si sia peritato di ingiungere, anche con l'ausilio della polizia locale, lo spostamento immediato dei mezzi e che siano rimasti in quella sede per i tre giorni della manifestazione. Inoltre, come espresso già nel testo dell'interrogazione, è piuttosto incoerente l'atteggiamento di una Giunta che a parole promuove una dimensione green della città e la mobilità sostenibile e poi permette (o non controlla adeguatamente) parcheggi e accessi nelle aree verdi cittadine"

Il consigliere di "Parma protagonista" Bruno Agnetti ha lanciato l’allarme sulla quasi certa chiusura dello studio medico associato di medici di base San Moderanno del quartiere San Leonardo. “ Si tratta di una chiusura che sarebbe stata evitabile se l’Ausl, con la sua nuova gestione commissariale, avesse bypassato problemi solo burocratici che in altre province vicine sono stati superati in casi simili. Il problema nasce dal pensionamento di di diversi medico di base in poco tempo che non sono stati sostituiti e di conseguenza si crea un problema ai cittadini facendo mancare un presidio a sanitario territoriale importante proprio nel periodo del Covid in un quartiere dove non c’è neppure una Casa della salute“

Il consigliere del Pd Sandro Campanini ha presentato un’interrogazione sull’abbandono rifiuti sempre più frequente vicino alle campane raccolta vetro. L’assessore all’Ambiente Tiziana Benassi ha risposto che nell’ultimo anno ci sono stati ben 1462 interventi di rimozione rifiuti con 800 accertamenti eseguiti da agenti Iren a confermare un malcostume piuttosto diffuso. Per il futuro, nel nuovo bando per la raccolta rifiuti che sta per essere aggiudicato definitivamente a Iren per i prossimi anni, non è escluso che si possa passare alla raccolta porta a porta anche per il vetro, sia pure sapendo che vanno risolte alcune criticità.