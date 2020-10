Chiesi con gli «eroi anonimi» donatori di organi: campagna social e web

Una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti al via da oggi sul web e sui principali social network con l’obiettivo di informare sulle tematiche della donazione e del trapianto di organi e tessuti, e aumentare la consapevolezza sul contributo che ogni cittadino può dare per salvare vite umane e offrire al prossimo un’opportunità di vita migliore. L’iniziativa, dal titolo #eroianonimi, promossa da Chiesi Italia, la filiale italiana del gruppo Chiesi, si articola in un sito web (www.eroianonimi.it) e in un’attività social su Facebook e Instagram, con l’obiettivo di far crescere «l'esercito buono degli eroi anonimi» che esprimono il consenso alla donazione degli organi: una scelta compiuta da 1,6 milioni di italiani nel 2019, ognuno dei quali può salvare o migliorare la vita a 7 persone.

Oggi in Italia 8.400 persone sono in attesa di un trapianto. L’anno scorso, in un anno, sono stati effettuati 3.800 trapianti (il 99% andato a buon fine). «In questo percorso ci poniamo al fianco di quei pazienti che vivono una condizione così complessa come quella del trapianto, promuovendo azioni concrete e virtuose a beneficio loro e di tutta la comunità», commenta il direttore generale di Chiesi Italia Raffaello Innocenti.