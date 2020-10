In auto aveva una scacciacani, passamontagna e guanti rinforzati: denunciato 27enne

L'hanno notato nel parcheggio del Campus Universitario e lui - un 27enne cittadino turco - alla vista della pattuglia ha cercato velocemente di nascondere qualcosa tra i sedili dell’auto dove era seduto.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, raggiunto l’uomo, hanno trovato nell'abitacolo una modica quantità di hashish. Il veicolo è stato perciò sottoposto a una più approfondita perquisizione.

Nel portacenere è stata rinvenuta una cartuccia, calibro 9 mm, a salve.

Nel bagagliaio, all’interno di una busta, è stata trovata una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, completa di serbatoio vuoto nonché un passamontagna con solo la fessura per gli occhi, dei guanti rinforzati ed una valigetta con il kit necessario per la pulizia dell’arma. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 27ebbe è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.