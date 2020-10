Italia Nostra: abbandonare il Masterplan per valorizzare la Cittadella

Il Masterplan relativo al Restyling della Cittadella non può essere condiviso dalla Sezione di Parma di Italia Nostra. Si tratta di un progetto ormai obsoleto che ignora gli essenziali criteri di cui alle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”, approvate nel maggio-dicembre 2017 dal Comitato ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico. Da esse, tra l’altro, si desume il necessario coinvolgimento di vari esperti nella progettazione del verde per valutare ed integrare opportunamente aspetti vegetazionali, paesaggistici, ecologici, ambientali, agronomici, economici e sociali. Il Mastrerplan inoltre è diretto a realizzare interventi che riducono la spontanea fruizione da parte di un pubblico di ogni età e condizione di uno spazio che viene suddiviso con un’ottica funzionalista inconciliabile con i dati storico-testimoniali del parco e con la tutela del suo prezioso patrimonio arboreo, botanico e faunistico. Stupisce che la concessionaria Parma infrastrutture possa inquadrare, con l’avallo comunale, tale progetto nell’ambito della sua missione tesa esclusivamente, in attuazione del piano investimenti, a realizzare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di valorizzazione del patrimonio comunale rispettandone la destinazione. In particolare la destinazione di una parte significativa del parco a non meglio precisati “eventi” o a “spettacoli” è rilevante perché, al di là di ciò che è avvenuto o avverrà nella prassi, formalizza un uso che appare in primo luogo in contrasto con le prevalenti previsioni urbanistiche che stabiliscono che le aree verdi pubbliche devono essere aperte a tutti senza turbative nel rispetto dell’ambiente e che sottolineano la particolare vocazione sportiva della Cittadella. Essa inoltre, di fatto, non agevola certo comportamenti in linea con la tutela della Cittadella stabilita dalle disposizioni ambientali del regolamento di polizia urbana. Appare estremamente interessante ricordare, a proposito di eventi – spettacoli in Cittadella, il punto 9 della “Sintesi non tecnica” del “Piano d’azione dell’agglomerato di Parma” del marzo 2017, attinente alla problematica acustica del Comune di Parma. Tale documento, pressoché coevo al Masterplan di Restyling, afferma testualmente che: “Il Comune di Parma ha identificato tre zone silenziose sulla base del proprio vissuto storico, scegliendo dunque i due grandi storici parchi urbani (Parco Ducale e Cittadella) e l’area cimiteriale monumentale della Villetta”. Molto significativa ed importante è pure l’ammissione, da parte dello stesso documento di “Sintesi”, che: “l’unica problematica relativa al Parco Ducale ed alla Cittadella è costituita dal fatto che, in passato, all’interno di tali aree sono stati effettuati, durante il periodo estivo, eventi notturni di notevole capacità attrattiva, quali grandi concerti all’aperto...o lunapark” per cui, conclude il documento: “a seguito della definizione di tali parchi storici come zone silenziose nel presente Piano d’azione, tali attività non dovranno più essere consentite in queste aree”. A questo punto sorge spontanea la domanda sul perché il Comune continui a permettere eventi che il Comune stesso, con l’ausilio di tecnici al massimo livello, si è impegnato a non consentire nel parco storico della Cittadella così come in quello Ducale. È dunque chiarissimo che gli “eventi” in Cittadella formalmente legittimati dal Masterplan violano le norme sulla tutela acustica della Cittadella, da considerarsi zona silenziosa, ed inoltre non sono sicuramente idonei a perseguire i pure dichiarati e condivisibili obiettivi di mobilità sostenibile costituiti dalla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico. In realtà sarebbe stata auspicabile una più attenta considerazione del tessuto urbano sul quale incide l’intervento, caratterizzato da forti criticità costituite dalla pressione del traffico esterno, dall’assenza di parcheggi e da emergenze ambientali. Non può sfuggire che il previsto potenziamento dello stadio Tardini con ulteriori destinazioni d’uso non potrà che aggravare la situazione esistente. Del tutto da respingere, come si confida che la stessa Sovrintendenza avrà modo a suo tempo di precisare, è anche la progettata realizzazione di un ulteriore varco d’accesso in corrispondenza delle antiche mura di collegamento col Petitot. Preoccupa infine la preannunciata realizzazione per stralci del Masterplan Cittadella poiché ciascun progetto esecutivo o definitivo è logicamente connesso ad un piano da ripensare perché datato e contrastante con varie normative di settore dello stesso Comune di Parma.

