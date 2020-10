Nel sottotetto condominiale l'essiccatoio della marjuana: 17enne denunciato

Nel sottotetto condominiale aveva ricavato un’area adibita ad essiccatoio di marjuana dove aveva stoccato oltre un chilo e mezzo di marjuana da essiccare.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza che con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna uno studente 17enne residente in Val d’Enza.

Sequestrato circa un chilo e mezzo di marjuana e una stufetta elettrica che aveva probabilmente la funzione di accelerare il processo di essicazione dello stupefacente. Un'ingente partita di droga che i militari stentano a credere potesse essere gestita dal minore. Per questo motivo ora le indagini sono finalizzate a ricostruire la rete attorno al 17enne.

L’attività dei carabinieri ha preso spunto dalla segnalazione che nel condominio vi era un via vai strano di persone non abitanti nel complesso. Ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza è bastato recarsi presso quel condominio per scoprire l’essiccatoio, guidati dal forte odore che si avvertiva sin dall’ingresso.