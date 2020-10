Inaugurato a Parma primo Spazio Indifesa di Terre des Hommes

Sarà un supporto concreto per bambini e bambine, per gli adolescenti, ma anche per donne e famiglie della comunità parmigiana. E’ il nuovo punto di ascolto 'Parma Terre des Hommes', progetto della omonima Fondazione e dell’associazione di promozione sociale Intesa San Martino con il sostegno di molte altre associazioni e aziende private.

Nella città emiliana nasce uno spazio dedicato alla consulenza psicologica e legale con un’ampia rete di professionisti e volontari dell’Associazione italiana Giovani Avvocati, dell’Osservatorio psicologi parmensi e della Fondazione Munus Onlus. Il progetto oltre all’accoglienza e all’orientamento, organizzerà eventi, attività e laboratori. 'Spazio Indifesà è una campagna che ormai da nove anni in tutta Italia si occupa della protezione di bambine e ragazze, ma a Parma apre il primo sportello aperto al pubblico. Una ulteriore possibilità a favore dei soggetti più vulnerabili.

L’iniziativa nasce anche grazie al contributo di Bata, con il patrocinio del Comune di Parma e con la collaborazione della Biblioteca Sociale Roberta Venturini.