Mille Miglia 2020 a Parma: ecco come poter vedere il passaggio delle auto storiche

L’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Parma, con oltre 80 Ufficiali di gara è al fianco del Comitato Organizzatore e del Comune di Parma per la gestione sportiva dell’edizione 2020 della Mille Miglia, che attraverserà la provincia di Parma sabato e domenica. Tante saranno le occasioni per poter vedere dal vivo la manifestazione nei due giorni di passaggio; a tal proposito si raccomanda al pubblico, a cui va il doveroso rispetto delle Norme anti-contagio e del DPCM del 13 Ottobre 2020, di indossare sempre la mascherina e di evitare ogni possibile assembramento di persone.

Per evitare ciò, si suggerisce al pubblico di discolarsi in posizioni di sicurezza e distanti dai luoghi più frequentati; il percorso di passaggio (anche fuori città ed in provincia) è talmente vasto da renderlo possibile, ad eccezione delle Prove Cronometrate in autodromo che, sempre per motivi di sicurezza anti-contagio, si svolgeranno a porte chiuse al pubblico.

Di seguito maggiori dettagli per quanto attiene il percorso e gli orari indicativi teorici di passaggio del 1° Concorrente.

E’ previsto il passaggio di un centinaio di vetture appartenenti al Tribute Ferrari e di oltre quattrocento vetture della Mille Miglia storica, con un distanziamento teorico di 20 secondi. Il Tribute Ferrari, se sullo stesso itinerario, anticiperà il passaggio della Mille Miglia storica di circa un ora. Per visionare il percorso dettagliato, si consiglia di utilizzare il seguente link: https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/percorso/

Percorso di Sabato 24 Ottobre 2020 per Tribute Ferrari: Da SS62 proveniente dal valico della Cisa, Fornovo, Varano Melegari (+ autodromo), Pellegrino Parmense, con arrivo di Tappa a Salsomaggiore Terme (Terme Berzieri). Orari di passaggio: Valico Cisa: 18,30 Poggio di Berceto: 18,45 Varano dè Melegari: 20,00 Controllo Orario di Salsomaggiore: 21,00

Percorso di Sabato 24 Ottobre 2020 per Mille Miglia storica: Da SS62 proveniente dal valico della Cisa, Fornovo, Collecchio, Parma (Viale Vittoria, D’Azeglio, Mazzini), arrivo di Tappa in Piazza Garibaldi e a seguire Strada Repubblica, circonvallazione. Orari di passaggio: Valico Cisa: 19,30 Poggio di Berceto: 19,45 Collecchio: 20,50 Controllo Orario di Parma: 21,30

Percorso di Domenica 25 Ottobre per Tribute Ferrari: Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato PC, Vigostano PC, SS9 Via Emilia direzione Lodi. Orari di passaggio: Controllo Orario di Salsomaggiore: 8,15 Castell’Arquato PC: 8,40 Vigostano PC: 8,50

Percorso di Domenica 25 Ottobre per Mille Miglia storica: Parma (P.le Santa Croce), Via La Spezia SS62, tangenziale di Collecchio, Fondo valle Taro, Medesano, Felegara, Ramiola, Varano Melegari (+ stabilimento Dallara + autodromo), Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme (Terme Berzieri), Castell’Arquato PC, Vigostano PC, SS9 Via Emilia direzione Lodi. Orari di passaggio: Controllo Orario di Parma: 7,45 Varano Melegari: 8,30 Pietraspaccata: 8,50 Salsomaggiore: 9,15 Castell’Arquato PC: 9,40 Vigostano PC: 9,50