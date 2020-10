Prima lo riempie di pugni poi lo investe e fugge: 20enne denunciato

Una lite scaturita per futili motivi all’interno del bar Anna di Calerno e degenerata in una scazzottata poi culminata con l’investimento di un 55enne del paese, colpevole di aver cercato di raggiungere il "contendente" per chiarire ulteriormente la questione.

E' quello che è successo nel tardo pomeriggio di sabato nella frazione di Sant’Ilario d’Enza e che ha richiesto l'intervento dei carabinierri. Con l’accusa di lesioni personali aggravate, omissione di soccorso e guida senza patente i militari hanno denunciato alla Procura reggiana un 20enne di Guastalla. La vittima, un 55enne abitante a Sant’Ilario d’Enza è stato ricoverato con una prognosi di 28 giorni per le lesioni subite.

Da quanto ricostruito, la violenza del 20enne sarebbe esplosa quando il 55enne si è avvicinato a tre persone a un tavolo del bar per invitarle a non fare confusione. Ne è nata una lite con il 55enne che ha ricevuto due pugni in faccia e poi è statoi investito quando ha cercato di raggiungere il ragazzo.