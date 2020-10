Sul cavalcavia di Viarolo senso unico alternato per tre notti

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sul cavalcavia di Viarolo, lungo la strada provinciale 10 “di Cremona”, si circolerà a senso unico alternato regolato da semaforo, dalle ore 20 alle ore 6 del mattino dopo, nelle notti del 26, 27 e 28 ottobre.

La misura si è resa necessaria per consentire all’impresa Pizzarotti & C. di occupare parte della carreggiata stradale per completare i lavori di sistemazione delle barriere di protezione sul cavalcavia, nell’ambito dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1 Lotto.



La Provincia comunica anche la proroga del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la SP.8 di Sissa dalla rotatoria Strada Torta al km.1+250, corsia di sinistra dal 21 ottobre al 2 novembre. La decisione è stata presa poiché è necessario proseguire i lavori di adeguamento della strada provinciale finalizzati al miglioramento della viabilità, allargando la corsia sinistra direzione Trecasali.