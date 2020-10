Sant'Ilario, in piazza con due dosi di marjuana ma il grosso era a casa: arrestato

Fermato dai carabinieri durante le rituali procedure di identificazione, ha mostrato evidenti segnali di preoccupazione inducendo i carabinieri ad approfondire i controlli culminati con l’ispezione personale dell’uomo che ha portato al ritrovamento di due dosi di marjuana. Dalla strada all’abitazione di Sant’Ilario d’Enza il passo è stato breve e i carabinieri del paese hanno trovato nella stanza da letto del giovane e nei locali della cantina altri 2 etti di marjuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e alcuni smartphone ritenuti il tramite per i contatti con i clienti. . Per questo motivo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno arrestato il 23enne cittadino ivoriano Menelik Marvin Gnaho.