54 nuovi positivi a Parma. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva

Conferenza stampa dell'assessore regionale Donini, in diretta facebook: "L'ondata si fa sentire anche in Emilia Romagna", è "un'ondata severa: poco conta se meno di altre regioni o che siamo più strutturati: il territorio nazionale è in un incremento esponenziale". La bella notizia è che "non ci sono nuovi pazienti in terapia intensiva". Purtroppo sono dieci i morti, sei sono degenti delle case di riposo per anziani. Quasi sedicimila i tamponi (commentando i dati), e il 5.5% di questi sono positivi. E di questi, 53% sono asintomatici: "Siamo andati a "stanarli" " ha commentato Donini. Età media dei contagi 45 anni, 88 anni quella dei decessi: un contagio che riguarda massicciamente la popolazione adulta, ma quando colpisce gli 80enni provoca effetti più gravi. 17 i focolai nella cra, 178 i positivi su oltre 22mila ospiti delle case, quindi i contagiati sono lo 0,8%. Ma devono essere la priorità, perchè quando il virus entra in una casa di riposto è molto più letale». In arrivo per queste strutture ci sono anche «tamponi rapidi per la diagnosi veloce, in modo che si possano riprendere le visite dei famigliari dei degenti». . Scuole: 1.444 i contagiati, 85% studenti-scolari e 15% insegnanti o personale scolastico. Il 74% degli studenti sono dalle medie in su. "Grazie e sostegno, in un momento al massimo dell'impegno, alle strutture sanitarie".

Misure di contenimento: "Nelle prossime ore ci saranno incontri per altri provvedimenti. Ma intanto quelli che ci sono vanno rispettati. E i controlli vanno in questa direzione".

"Indossate la mascherina. Anche agli studenti al banco: non è un obbligo, ma anche i giovani non sono esenti da contagio. Non ha effetti gravi come su altre fette della popolazione, ma sono contagiosi anche loro", ma anche "distanziamento e igiene delle mani: che non tocchino interno della mascherina e la superficie del viso".

Alla conferenza è intervenuta anche la professoressa Maria Carla Re, direttore della UOC di Microbiologia, Policlinico S.Orsola Malpighi, Università degli Studi di Bologna, che ha spiegato l'attività dell'Unità Organizzativa Complessa. "Stiamo combattendo una guerra. Una guerra coordinata dalla Regione. Ogni tampone non è un tampone ma una persona che sta dietro al tampone". "E' una seconda ondata. prevedibile? Forse, visto il genoma del virus. Ma anche gli asintomatici sono in grado di diffondere il virus". Il nostro scopo è "di fornire un supporto diagnostico ai clinici". In medicina "una delle cose principali oltre alla cura è la prevenzione. Se fino al 2019 parlavamo di tante prevenzioni (Aids, tumore al colon...): ora è mettere la mascherina. Non neghiamo che siamo di fronte ad un'emergenza. Non esiste il concetto 'sono giovane e sono esente dal covid". "Invito il cittadino a non esere ostico davanti alle novità: abbiamo un'App (Immuni ndr) che ci permette di sapere se siamo stati a contatto con un positivo che ha avuto il buon gusto e la sensibilità di segnalare il proprio stato". "L'app può aiutare a limitare il contagio".

I dati regionali e di Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 44.365 casi di positività, 888 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, sono 472 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 182 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 278 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,8 anni.

Sui 472 asintomatici, 134 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 46 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1per screening sierologico, 4 con i test pre-ricovero. Per 287 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (164), a seguire Reggio Emilia (130), Piacenza (118), Rimini (116), Modena (89), Ravenna (62), Parma (54), Ferrara (55), il territorio di Forlì (43), quello di Imola (35) e l’area di Cesena (22).

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 15.978, per un totale di 1.449.195. A questi si aggiungono anche 2.855 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 12.514 (851 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.771 (+830 rispetto a ieri), il 94,1% dei casi attivi).

Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi: 6 a Modena (tre uomini rispettivamente di 98, 87 e 76 anni e tre donne, di cui due di 81 anni e una di 85 anni), 2 a Ferrara (entrambe donne di 96 e 87 anni), 1 a Piacenza (una donna di 100 anni) e 1 a Bologna (un uomo di 90 anni).

Per il secondo giorno consecutivo, non crescono i pazienti in terapia intensiva, che rimangono 86 in tutto il territorio regionale, mentre sono 657 (+21 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 86 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (invariato rispetto ieri), 8 a Parma (invariato rispetto a ieri), 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 8 a Modena (invariato rispetto a ieri ), 40 a Bologna (1 in più di ieri), 2 a Imola (invariato rispetto a ieri), 5 a Ferrara (1 in meno rispetto a ieri), 2 a Ravenna (invariato rispetto a ieri), 4 a Forlì (invariato rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 6 a Rimini (invariato rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.304 (+27 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.960 a Piacenza (+118, di cui 22 sintomatici), 5041 a Parma (+54, di cui 41 sintomatici), 6.899 a Reggio Emilia (+130, di cui 40 sintomatici), 6108 a Modena (+89, di cui 38 sintomatici), 8.244 a Bologna (+164, di cui 77 sintomatici), 796 casi a Imola (+35, di cui 25 sintomatici), 2.076 a Ferrara (+55, di cui 17 sintomatici); 2.259 a Ravenna (+62, di cui 31 sintomatici), 1.948 a Forlì (+43, di cui 34 sintomatici), 1.474 a Cesena (+22, di cui 20 sintomatici) e 3.560 a Rimini (+116, di cui 71 sintomatici).