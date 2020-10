Norme anti-Covid, da lunedì si accede agli uffici del Duc solo su appuntamento

In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM per il contenimento della nuova emergenza Covid-19, e per limitare, per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni di potenziale contagio, il Comune ha deciso che da lunedì 26 ottobre sarà consentito l’ingresso al Duc solo ai cittadini muniti di appuntamento.

Per le eventuali richieste di informazioni potrà essere contattato il contact center del Comune al numero 052140521: la richiesta, nel caso non possa essere evasa in tempo reale, verrà inviata agli Uffici competenti che ricontatteranno il cittadino nel più breve tempo possibile.

Si invita la cittadinanza ad utilizzare, se possibile, i servizi online e i canali telematici per presentare pratiche o comunicare con gli uffici.

Si comunica altresì che, fino a nuove disposizioni, gli orari di apertura del Duc non subiranno variazioni.

Si fornisce di seguito uno schema utile per il cittadino a partire dal 26 ottobre p.v.

· PER I SERVIZI DI SPORTELLO, L’ACCESSO AL DUC E’ RISERVATO AI CITTADINI CHE HANNO GIA’ UN APPUNTAMENTO.

· SOLO PER IL RITIRO DI DOCUMENTI GIA’ PRENOTATI, L’ACCESSO E’ CONSENTITO ANCHE SENZA APPUNTAMENTO

· PER AVERE INFORMAZIONI O PER FISSARE UN APPUNTAMENTO A SPORTELLO:

1. CONSULTARE IL PORTALE DEL COMUNE DI PARMA WWW.COMUNE.PARMA.IT – NELLA SEZIONE SERVIZI/SERVIZI ON LINE

2. CONTATTARE IL CONTACT CENTER DEL COMUNE AL NUMERO 052140521

· PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI DEMOGRAFICI: 1. SCRIVERE UNA MAIL A: anagrafe@comune.parma.it OPPURE UNA PEC A: servizidermografici@pec.comune.parma.it

2. PER URGENZE RIGUARDANTI I DOCUMENTI D’IDENTITA’ SCRVIERE A urgenza.cie@comune.parma.it

3. PER RICHIEDERE UN CERTIFICATO, SCRIVERE A: sportellodelcittadino@comune.parma.it