«Appennino, itinerari e sentieri», grande successo: ora arriva la nuova serie

Dopo il successo della prima serie torna questa sera alle 21 su 12 Tv Parma “Appennino, itinerari e sentieri”, trasmissione che, nell'edizione primaverile/estiva, ha raccolto vero e proprio boom di ascolti e contatti sul web.

Le puntate autunnali allargheranno gli orizzonti dal parmense alle province di Reggio Emilia e Piacenza: si parte dalla Pietra di Bismantova. L'obiettivo resta sempre lo stesso: riscoprire, con uscite low cost e a km zero, alcuni degli angoli più suggestivi del territorio.

La trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, proporrà nuovi itinerari, alla portata anche di escursionisti meno esperti.

Il format punta a valorizzare le perle della montagna, mete raggiungibili anche per una semplice gita in giornata con un budget limitato, in luoghi dove l'aria pulita e fresca è garantita, il distanziamento diventa naturale.

L'escursione alla Pietra di Bismantova si avvarrà dell'accompagnamento di Ginetto Montipò, guida Cai che ha scritto la storia dell'alpinismo italiano partendo proprio dal massiccio roccioso reggiano. Non mancheranno consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria, in modo da potersi organizzare in autonomia per l'uscita. Quella Pietra che ha ispirato Dante per il Canto IV del Purgatorio è oggi un elemento del paesaggio unico e rappresentativo, un emblema del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

La puntata, in onda questa sera alle 21, sarà poi disponibile on demand sul sito 12tvparma.it.



