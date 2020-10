Mancata igienizzazione degli attrezzi e gestione inadeguata degli spogliatoi: palestra chiusa per tre giorni

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, insieme ai militari della Compagnia di Parma, hanno effettuato diverse ispezioni igienico sanitarie in palestre, piscine e circoli sportivi per verificare la piena attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, .

In una palestra è stata constatata l’inosservanza di quanto previsto, per prevenire il contagio, dal protocollo della Regione, e in particolare è stata rilevata la mancata igienizzazione dell’attrezzatura ginnica e una non corretta gestione degli indumenti negli spogliatoi.

Al legale rappresentate, un 55enne italiano, è stata comminata una sanzione di 400 euro nonché la sospensione dell’attività per tre giorni con la segnalazione alla Prefettura.