Nasce il comitato civico "Cittadella futura" e parte la raccolta firme "per sospendere gli interventi programmati"

Nei giorni scorsi si è costituito il Comitato Civico "Cittadella futura", che riunisce enti, associazioni e cittadini seriamente preoccupati per il futuro del Parco della Cittadella.

"In seguito alla presentazione del Masterplan 2017 in occasione della seduta della Commissione consiliare VI lo scorso 29 settembre, infatti, i dubbi ed i timori sulle scelte dell'amministrazione relative al "restyling" della Cittadella non sono per nulla stati ridimensionati e fugati - scrivono in una nota i membri -. Innanzitutto, ci troviamo in assenza di una documentazione aggiornata sia del Masterplan che dei singoli stralci di intervento programmati per il periodo inverno 2021-estate 2022, cosa contraria sia al principio di trasparenza che ad una reale possibilità di partecipazione e coprogettazione da parte dei cittadini."

"In secondo luogo - continuano -, non sono affatto chiari e definiti i costi di questi primi tre interventi, nè la destinazione d'uso che a questo parco vorrebbe assegnare l'amministrazione Pizzarotti. In particolare, il Comitato si dichiara totalmente contrario alla previsione di destinare la Cittadella allo svolgimento di grandi eventi, che sarebbero tra l'altro molto impattanti sulla vita di tutto il quartiere residenziale circostante. Infine, cosa particolarmente grave secondo il Comitato civico, mancano nella progettazione e nelle considerazioni svolte dal Comune valutazioni volte a preservare ed implementare la componente naturalistica e la biodiversità del Parco ed a valorizzarne l'importanza ecologico-ambientale, basti pensare che non si fa menzione neppure della quantità di manto erboso che verrà ricoperto da materiali inerti".

Per tutte queste ragioni, il Comitato Civico Cittadella Futura annuncia di aver stilato il testo di una Petizione, che impegnerebbe il Sindaco e la Giunta del Comune di Parma "a sospendere qualunque intervento per ora programmato e a rispettare alcuni precisi vincoli di carattere ambientale, oltre che a preservare per la Cittadella la natura di parco pubblico per lo svolgimento in libertà di attività ludiche e sportive per tutte le generazioni. Sulla Petizione ha preso il via una raccolta firme di cui sarà progressivamente dato conto alla cittadinanza. Chi fosse interessato a firmare può inviare una mail al seguente indirizzo:comitatocittadellafutura@gmail.com".