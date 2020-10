La «lezione» dei boschi e le dritte dei prof

La piccola grande scuola di Santa Maria del Taro, il progetto Wee Tree all'Itis Leonardo da Vinci e i metodi dei prof del liceo Ulivi per aiutare i ragazzi delle prime classi a studiare: questi alcuni dei tanti argomenti dell'inserto Scuola Università & Lavoro che uscirà domani sulla Gazzetta di Parma. Non mancherà una bacheca con tutti gli appuntamenti più importanti dell'Università, con tutte le informazioni più utili per gli studenti. L'inserto è anche uno spazio dove poter riflettere su questo momento difficile per il mondo scolastico. Per inviare i propri contributi, scrivere a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it.