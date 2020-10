Clienti non distanziati e senza mascherina: stop per tre giorni a un bar di via Fleming

I Carabinieri del Nas di Parma, insieme ai militari della Compagnia carabinieri, continuano le ispezioni per assicurare la piena attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

In particolare, al mercato di Via De Gasperi, hanno controllato un venditore ambulante di frutta che, al termine, è stato sanzionato con una multa di 400 euro e l’immediata sospensione dell’attività per un giorno, perchè non esponeva, per la clientela, i previsti dispenser di gel igienizzante.

Sempre a Parma, in via Fleming, è stato chiuso un bar per tre giorni ed al legale rappresentante è stata elevata la sanzione di 400 euro perchè è stata riscontrata la mancata distanza di sicurezza tra i clienti, privi dei dispostivi individuali di protezione.