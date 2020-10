Con il kit del ladro su un'auto rubata, tentano la fuga prima sgommando poi a piedi: uno bloccato

Con l'aiuto dei sistemi tecnologici hanno "intercettato" la presenza nel quartiere Lubiana di un’auto rubata la notte precedente.

Accorsi subito in zona, i poliziotti della sSquadra Volanti hanno notato il mezzo con a bordo due soggetti, apparentemente dell’est europeo, transitare lungo l’incrocio tra strada Traversetolo e via Montebello.

La Volante ha intimato l’alt, ma il conducente ha spinto sull'acceleratore e ha iniziato la fuga. Gli agenti, raggiunti dalle altre Volanti sul territorio, si sono messi all’inseguimento, percorrendo via Sidoli, via Terracini, via Pertini ed infine via Saragat.

Qui l’auto ha interrotto la sua marcia e gli occupanti, abbandonato il veicolo, si sono precipitati correndo nei campi vicini per provare a continuare la fuga a piedi.

I poliziotti sono riusciti a raggiungere il guidatore, bloccandolo. Da una rapida perquisizione dell'uomo e dell'auto, sono emersi diversi attrezzi da scasso, alcuni oggetti atti ad offendere e diversi sacchi di indumenti, tutti posti sotto sequestro.

L'uomo è stato identificato come un 20enne cittadino comunitario già gravato da numerosi precedenti contro il patrimonio e già oggetto di una misura cautelare.

Per l’uomo, dichiaratosi del tutto estraneo al furto del veicolo, è scattata una denuncia per i reati di ricettazione in concorso con ignoti, porto di oggetti atti ad offendere, possesso di grimaldelli e per reiterazione nel biennio della condotta di guida senza aver mai conseguito la patente. In corso anche le pratiche amministrative finalizzate al suo allontanamento dal territorio nazionale da parte dell’ufficio immigrazione.

Per quanto riguarda l’auto, è stata restituita al proprietario.