Alla scoperta di Palazzo Piazza Cordero

Prosegue domani come tutti i giovedì il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Ci stiamo occupando della terza ideale dozzina in cui abbiamo suddiviso alcune delle dimore storiche della città. Domani lasciamo le vie maestre (Farini e Repubblica): è la volta di Palazzo Piazza Cordero in via Cavallotti. Alla dimora dedichiamo una intera pagina corredata di fotografie, tappe fondamentali e curiosità. L'autore è il professor Carlo Mambriani, che è anche il curatore dell'intera iniziativa che si articola in 36 puntate.