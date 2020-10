Dalla Cittadella al complesso di San Paolo: valorizzazione dei monumenti e nuove funzioni

La recente critica nei confronti del progetto di riqualificazione della Cittadella promosso dal Comune muove ragioni di tipo ambientale, trattandosi di uno spazio architettonico con una cospicua dotazione arborea e di aree prative caratterizzanti il parco urbano, e non meno di tipo storico artistico, in quanto “bene culturale” rilevante e quindi sottoposto a salvaguardia e tutela.



Ragioni sicuramente valide rispetto ad una valutazione progettuale delicata che, in generale in questi casi, dovrebbe essere molto circostanziata e sottoposta al confronto. Vorrei però aggiungere un ulteriore aspetto ai due precedenti che emerge ogni qual volta pensiamo di modificare le condizioni funzionali di un luogo storico, per aggiunta o sottrazione, ma prescindendo dai suoi caratteri formali in senso identitario. Una fase, quella dell’attribuzione funzionale all’interno di un’identità formale, che condiziona il processo progettuale per come vi prendono parte con diverso ruolo il committente, il progettista, i fruitori nel caso di un bene pubblico anch’essi indirettamente committenti. Per meglio capirci e a riprova del problema in generale usiamo un caso extra moenia.

E’ notizia di ora da Torino che sulla pista di prova delle auto realizzata sulla copertura dello stabilimento Fiat del Lingotto progettato da Mattè Trucco, quel monumento del modernismo industriale ammirato (ed imitato) da Le Corbusier, si pensa di realizzare (mi verrebbe da dire contro natura) un parco aperto al pubblico con tanto di prati, percorsi verdi, cespuglieti e piante per quanto tecnicamente possibile. Un esempio di stile brutalista architettonico ante litteram, il cui carattere formale è apprezzato in tutto il mondo e all’interno del quale stanno già oggi attività compatibili con la sua identità storico produttiva tra uffici, albergo, fiera e centro congressi, verrebbe a dissolversi nell’atmosfera amena di un giardino senza alcun senso, collocato in quel contesto, che invece Torino dovrebbe semmai realizzare al suolo nei suoi quartieri più grigi e sottodotati, a cominciare da quelli popolari ad alta densità.

L’esempio vale per affermare che il carattere consolidato di un luogo storico - con la sua forma, i suoi materiali, la sua figurazione, la sua memoria di vita sino ad oggi - non costituisce un fattore sottovalutabile se non prescindibile a fronte di ogni tipo di nuova proposta funzionale e fruitiva, attrezzamento, modificazione. Non saperlo leggere quel carattere ci porta a pagarne il prezzo in termini di banalizzazione, ambiguità identitaria, equivoco semantico, dove i segni del luogo prima riconoscibili si fanno contraddittori e rimandanti ad altre realtà e il concetto stesso di luogo storico o monumento (tra memoria e ammonimento) tende a dissolversi con grande perdita valoriale sul piano civile e culturale rispetto alla cittadinanza di chi lo vive e non meno rispetto a quel turismo a cui a quel punto mancherebbero i presupposti di caratterizzazione alla base di ogni fattore di attrazione.

Tornando alla nostra Cittadella farnesiana bisogna allora guardarla con altri occhi, apprezzandone il carattere severo delle masse plastiche, la profondità percettiva data dalle superfici libere, l’essenzialità delle componenti di attrezzamento che ne contraddistingue il paesaggio. Una condizione di equilibrio che già oggi valorizza la dialettica tra architettura militare storica, parco urbano, luogo per lo svago e lo sport e che non ha bisogno di essere sovraccaricata di altri segni e funzioni. Serve però in questo senso un’interpretazione culturale, prima che amministrativa o professionale sul piano tecnico, che dovrebbe far riflettere nella Capitale della Cultura anche su altri temi a rischio. Ci si riferisce, ad esempio, all’inconciliabilità logistica e situazionale ma soprattutto simbolica e di immagine conseguente (con rischio del ridicolo) tra i laboratori gastronomici della Food Valley e il complesso rinascimentale di San Paolo che li dovrebbe ospitare, dove troviamo una Camera della Badessa capolavoro del giovane Correggio su cui in Francia vivrebbe di turismo culturale un’intera comunità urbana.

Per l’Ospedale Vecchio sembra invece emergere l’idea di un museo con tecnologie virtuali sulla storia della città, un complesso monumentale questo che per memoria storica riguardo a corporeità, materia costruttiva figurativamente denotata ed apparato tipo-morfologico, a tutto rimanda meno che ad una esperienza virtuale (che ormai inflazionata ci insegue in ogni dove, dentro e fuori casa), a cui si aggiungerebbe un sottocrociera semipogeo dell’ospedale affidato alla solita salsa del “mercatino”, magari ancora una volta alimentare (igiene permettendo) a fianco della biblioteca e dell’università. Eppure per adottare una maggiore ponderazione se non sensibilità propositiva basterebbe il monito che ci viene dal meno recente caso di trasformazione della Ghiaia (per il quale non si vuole porre rimedio) che racconta di una avvenuta sostanziale incomprensione del valore del carattere funzionale ed urbano di quel luogo, un cuore mercatale (li si alimentare) la cui cancellazione economica oltre che culturale e di attrazione turistica (stando sempre sulla soglia del degrado) è sotto gli occhi di tutti.

Prof. Arch. Carlo Quintelli

PHD - Ordinario di Composizione architettonica e urbana

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Università di Parma