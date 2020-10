Emergenza sanitaria, come cambiano le aperture degli uffici Acer

A partire da mercoledì 28 ottobre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale Covid-19 e a seguito dell'emanazione del DPCM del 24 ottobre, gli uffici Acer Parma in vicolo Grossardi e in viale Bottego hanno predisposto alcuni cambiamenti nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico: lo sportello accoglierà gli utenti solo il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il giovedì l'orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 13; i restanti giorni si effettuerà chiusura al pubblico.

Per evitare code e assembramenti, gli utenti potranno richiedere appuntamento per presentarsi nelle sedi Acer nelle giornate di chiusura, ovvero martedì mattina e pomeriggio, mercoledì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina; sono quindi esclusi dall'accesso su appuntamento i pomeriggi di mercoledì e venerdì.

Per prendere appuntamento è necessario telefonare ai numeri 0521/215351 e 0521215248, attivi il martedì, mercoledì e venerdì mattina.

Gli uffici della sede distaccata Acer, a Fidenza, e dell'Amministrazione condominiale in via Garibaldi, a Parma, manterranno invariato il loro orario e gestiranno in autonomia gli appuntamenti se necessari.