Parco Ducale, quattro pusher denunciati. E il cane Lee fiuta la droga nella boscaglia

Quattro persone denunciate,una segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanza stupefacente e 30 grammi di hashish sequestrato.

Proseguono i controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, in particolare per prevenire e reprimere furti e rapine e contrastare lo spaccio di droga.

I Carabinieri della Compagnia di Parma in collaborazione con il nucleo cinofili di Bologna hanno controllato la zona all’interno del Parco Ducale. I risultati, anche grazie all’infallibile fiuto del cane “Lee”, non sono mancati. Complessivamente sono stati denunciati, per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di oggetti atti ad offendere, quattro cittadini extracomunitari di età compresa tra i 22 e i 37 anni.

Addosso al 22enne è stata rivenuto un cutter con una lama di 8 centimetri. I quattro, alla vista delle pattuglie, hanno tentato di dileguarsi velocemente, ma raggiunti sono stai sottoposti a perquisizione, e trovati in possesso di circa 10 grammi di hashish e della somma contante di 180 euro provento dell’illecita attività. Nel frattempo, “Lee”, annusando nella boscaglia ha individuato e permesso di sequestrare altri 20 grammi circa di stupefacente. Al termine dell’attività un 39enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.