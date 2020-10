Nuovo Dpcm e controlli: locali promossi. Multato 28enne che passeggiava senza mascherina

Prosegue la collaborazione, tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma ed il personale della Polizia Locale della città. I servizi finalizzati ad assicurare la piena attuazione delle ultime misure straordinarie di contenimento al contagio del Covid-19, hanno consentito, dopo le sanzioni elevate le settimane passate con anche diversi provvedimenti di sospensione dell’attività, di verificare che gli esercenti rispettano quanto previsto per l’accesso, l’igienizzazione e l’orario di chiusura dei locali.

Nella serata di ieri, prima ed a ridosso dell’orario imposto per abbassare le saracinesche, sono stati controllati diversi bar e piadinerie senza elevare contestazioni.

Solo in Via Trento è stato sanzionato con 400 euro un 28enne che, passeggiando, non indossava la mascherina. Nelle prossime settimane i servizi proseguiranno.