Tenta il nono furto in pochi mesi in un supermercato: arrestata ladra seriale 27enne

La linea di emergenza del 113 si è attivata alle 19 di ieri, quando il personale della sicurezza in servizio all'Ipercoop del centro commerciale Eurosia ha segnalato di aver bloccato una donna che aveva tentato il furto di alcune bottiglie di superalcoolici.

Giunta sul posto, la pattuglia della squadra volante della Questura ha riconosciuto nella giovane - una italiana di 27 anni - la donna denunciata più volte negli ultimi mesi come autrice di analoghi episodi in almeno altre otto occasioni.

In questo caso la 27enne, grazie a una borsa indossata a tracolla, aveva tentato di rubare sei bottiglie di Whiskey togliendo le etichette antitaccheggio.

In base alle dichiarazioni dei responsabili del centro commerciale e alle telecamere di sicurezza i poliziotti l'hanno arrestata per tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del giudizio di convalida dell’arresto e del rito per direttissima che si terrà oggi.