Scontro intorno alle 10 in via Toscana, poco prima della rotatoria con via Mantova. A entrare in collisione - per cause in via d'accertamento - un furgone carico di sfalci di piante e uno scooter. Il motociclo è finito a terra, trasciando con sè il suo guidatore.

Lo scooterista, in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Maggiore, nell'area codici rossi del Pronto soccorso.