Oltretorrente, attività sospesa ieri sera per due locali. Uno oggi era aperto: doppia chiusura e doppia multa

Nel corso della giornata di ieri in città si sono svolti controlli straordinari da parte dalla Polizia di Stato con 17 pattuglie, coadiuvate e supportate da equipaggi della Polizia Municipale e da personale del Reparto Prevenzione Crimine. L'obiettivo era verificare il rispetto delle disposizione del nuovo Dpcm.

Gli agenti, nonostante alcune criticità, hanno potuto constatare un generalizzato rispetto delle disposizioni. Sono però stati multati due stranieri, sorpresi fuori dagli orari consentiti a consumare cibo in strada, mentre altri due sono stati sanzionati in via Verdi, trovati a consumare bevande alcooliche.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le pattuglie hanno provveduto all’ispezione e al controllo di 11 locali, sanzionandone due in Oltretorrente con la chiusura per cinque giorni. Uno di questi, questa mattina è stato trovato nuovamente aperto ed è quindi scattata la seconda chiusura per 5 giorni, con la contestazione del doppio della sanzione.

Durante i controlli si è proceduto anche alla denuncia di un 29enne che, nonostante l’obbligo di quarantena a casa poiché contatto di un positivo covid, è stato rintracciato mentre camminava in strada.

Nel complesso i servizi di controllo della giornata hanno portato all’identificazione di 97 persone e 42 veicoli. Sanzionato anche un italiano per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale, sottoponendo a sequestro amministrativo 0,6 grammi di cocaina.